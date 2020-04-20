Доля детей среди заболевших коронавирусом в РФ составила около 3%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Главный внештатный специалист Минздрава России Юрий Лобзин сообщил, что доля детей с COVID-19 в общем числе заболевших в России составляет около 3%.

"Дети болеют COVID существенно реже, чем другие возрастные категории. По разным данным, в США 5%, в Китае это примерно 2%, в Италии - 1,2%. На сегодняшний день в Российской Федерации, вот вечером мы посчитали вчера, - 2,9%", - сказал Лобзин на совещании у президента России Владимира Путина по эпидемиологической ситуации в России в понедельник.

Тем не менее, по его словам, ситуация заметно отличается от региона к региону: "где-то 1%, допустим, где-то чуть больше".

Также он добавил, что 90% всех случаев COVID-19, диагностированные у детей в России, - это легкие и бессимптомные формы, примерно 10% средней тяжести и 0,5 - 1,2% составляют тяжелые случаи, причем в палатах интенсивной терапии они обычно не нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких и течение идет благополучно.

В группе риска, по словам Лобзина, находятся дети с онкологической патологией, иммунодефицитными состояниями, бронхолегочной дисплазией, заболеваниями сердца, и им нужно особое внимание. В мире в целом, по данным эксперта, из 2,5 млн случаев COVID-19 чуть больше 10 летальных исходов у детей (из них 3 в США, 2 в Китае), и все погибшие дети имели то или иное состояние, состоящие в группе риска.