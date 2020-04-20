Путину рассказали о серьезном влиянии генетических данных человека на коронавирус

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президенту России Владимиру Путину рассказали о результатах нового исследования - ученые выяснили, какие именно гены иммунной системы влияют на течение коронавирусного заболевания у человека; это открытие позволит выпустить генетические COVID-тесты и в будущем "прицельно" применять вакцины от COVID-19.

Результаты этого большого исследования были опубликованы в пятницу, 17 апреля, рассказал председатель экспертного совета российского антидопингового агентства "РАДА", медик и биотехнолог Николай Дурманов на совещании у Путина в понедельник.

По его словам, в рамках исследования ученые "взяли 160 вариантов этих наших иммунных генов, разбили на 309 тысяч кусочков этот коронавирус и выяснили, какие варианты иммунных генов из этих 160 обеспечивают вот это самое чудесное асимптоматическое течение болезни, а какие, наоборот, виновны в том, что (заболевший коронавирусом - ИФ) человек сразу выходит в тяжелую фазу".

Вклад генетических данных в течение коронавирусного заболевания оказался "очень большим"

Он отметил, что вклад генетической составляющей в то, по какому пути пойдет болезнь, "очень большой" - он составляет 50%. Остальные факторы - это наличие сопутствующих заболеваний, условия жизни пациента и др.

"И вот уже два дня (как - ИФ) расшифровано, мы знаем, какие гены иммунной системы обеспечивают нам устойчивость (к коронавирусу - ИФ), а кого, носителя таких генов, нужно поберечь и по-другому лечить", - сказал Дурманов.

Он подчеркнул, что гены не только помогут в определении тактики лечения и сдерживания вируса, но и в том, как применять вакцины от COVID-19, когда они появятся.

"И, кстати сказать, эти гены нам подскажут, какие вакцины мы будем применять. Потому что мечта о том, что у нас будет блокбастер - единая вакцина для всей популяции - наверное, это наивная мечта", - сказал эксперт.

"Не исключено, что знания распределения этих генов иммунной системы позволят нам прицельно применять несколько альтернативных типов вакцин в зависимости от того, какие гены человек носит", - предположил Дурманов.

Генетические тесты станут третьим этапом проверки на коронавирус

Он отметил, что тесты на гены иммунной системы станут третьим этапом тестирования на коронавирус, который начнется во всем мире (первыми двумя были тесты на наличие самого вируса и на антитела к вирусу).

"Нам бы тоже нужно подключиться. При этом надо понимать, что полученный результат - это задел не только на эту эпидемию, она окончится через одну-две волны, но и на следующую, потому что это универсальный подход", - подчеркнул Дурманов, добавив, что эта информация об иммунной устойчивости россиян должна быть закрытой.