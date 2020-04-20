Титов попросил Голикову о дополнительных выплатах терапевтам и участковым врачам

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Председатель "Партии роста" Борис Титов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой защитить интересы участковых терапевтов, врачей общей практики и врачей-специалистов поликлиник.

"В письме Титов обращает внимание вице-премьера, что эти врачи оказались вне мер поддержки, обещанных государством. Между тем они находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. От их компетентности и квалификации часто зависят жизнь и здоровье не только заболевшего человека, но и десятков других", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

Титов уточнил, что в постановлении правительства от 12 апреля "Об утверждении правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ..." ни слова не говорится об участковых терапевтах, врачах общей практики и врачах-специалистах поликлиник, которые из-за нехватки персонала ведут дополнительный прием пациентов наравне с терапевтами.

Лидер партии "назвал это социальной несправедливостью" и попросил Голикову содействовать ее исправлению, включив упомянутых врачей в список медиков, которым положена "антикоронавирусная" стимулирующая выплата.

"Он напомнил, что в соответствии с уточненными рекомендациями Минздрава, любое острое респираторное вирусное заболевание теперь рассматривается как потенциально коронавирусное. Таким образом, вся участковая служба терапевтов может столкнуться с инфекцией любой тяжести", - отмечается в письме Титова.

13 апреля сообщалось, что правительство РФ выделит порядка 50 млрд рублей на поддержку медиков, которые помогают больным коронавирусной инфекцией. Выплаты получат и те медики, которые работают в ведомственных медицинских учреждениях, включая силовые и правоохранительные структуры.

По поручению президента, на 3 месяца для медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях больным коронавирусом, выплаты будут предусмотрены из расчета: врачам - 80 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам - 50 тыс. рублей в месяц, младшим медицинским работникам - 25 тыс. рублей в месяц.

Для медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую помощь больным, выплаты предусматриваются из расчёта: врачам - 50 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам и водителям машин скорой медицинской помощи - 25 тыс. рублей в месяц.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля.