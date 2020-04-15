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Путин предложил очистить от НДФЛ дополнительные выплаты медикам

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Суммы дополнительных выплат медикам, работающим с больными с коронавирусом, не должны включать в себя налог на доходы физических лиц, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мною были названы соответствующие цифры на дополнительные выплаты за работу с коронавирусом для врачей и медицинского персонала - 80 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 25 тысяч рублей. В соответствии с действующим законом, они должны облагаться налогом на доходы физических лиц", - сказал он в среду на совещании с членами правительства, обращаясь к министру финансов Антону Силуанову.

"Но цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их на руки, что называется, чистыми. Для этого нужно внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу", - продолжил глава государства.

Ранее президент распорядился с апреля установить федеральную выплату специалистам, работающим с больными коронавирусом. Врачам полагается дополнительная выплата в размере 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу - 25 тысяч рублей.

Он также отметил, что для медиков, которые борются с коронавирусной инфекцией, будут установлены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета.

Владимир Путин

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