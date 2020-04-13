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Правительство РФ пообещало медикам дополнительную поддержку в 50 млрд руб.

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит порядка 50 млрд рублей на поддержку медиков, которые помогают больным коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выплаты получат и те медики, которые работают в ведомственных медицинских учреждениях, включая силовые и правоохранительные структуры.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

По поручению президента, на 3 месяца для медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях больным коронавирусом, выплаты будут предусмотрены из расчёта: врачам - 80 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам - 50 тыс. рублей в месяц, младшим медицинским работникам - 25 тыс. рублей в месяц.

Для медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую помощь больным, выплаты предусматриваются из расчёта: врачам - 50 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам и водителям машин скорой медицинской помощи - 25 тыс. рублей в месяц.

Михаил Мишустин

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