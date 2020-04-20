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Хинштейн вступился за создателя проекта "Омбудсмен полиции" в связи с обыском

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову в связи с действиями полиции при проведении обыска у администратора интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Обыски у Воронцова и его родственников прошли 14 апреля в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ).

"Несмотря на то, что по данному уголовному делу обвинение никому не предъявлялось, а Воронцов имеет процессуальный статус свидетеля, для производства обыска в его жилище было задействовано беспрецедентно большое количество сотрудников полиции, а на прилегающей к его дому территории дежурили четыре наряда ДПС, наряды ППС", - говорится в обращении Хинштейна к генпрокурору, размещенном в твиттере депутата.

Кроме того, отмечается в документе, силовое сопровождение обыска проводилось силами спецподразделения "Гром", а на место выезжало руководство ОМВД по району Марьино. После окончания обысков Воронцов был доставлен в отдел собственной безопасности УМВД по Южному округу Москвы, хотя он и не является действующим сотрудником органов внутренних дел.

"Следует отметить, что Воронцов ведёт активную общественную деятельность по защите личного состава органов внутренних дел, представляя интересы сотрудников в трудовых спорах с МВД России и по другим вопросам. Кроме того, в своих социальных сетях он регулярно выступает с критикой руководства МВД России. По его мнению, производство обысков является попыткой оказать на него давление в отместку за принципиальную гражданскую позицию", - говорится в обращении Хинштейна.

Депутат обращается к генпрокурору с просьбой "провести проверку законности действий сотрудников полиции при организации и производстве обыска в жилище Воронцова".

Ранее сообщалось, что в квартирах Воронцова и квартире родителей его жены прошли обыски в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ).

В Следственном комитете сообщили, что в петербургском управлении ведомства возбуждено уголовное дело по факту размещения в соцсети "ВКонтакте" пользователем "Владимир Воронцов" 2 апреля в 15:30 под видом сообщения анонимного автора заведомо ложной информации о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку.

Следствие утверждает, что в указанном институте среди сотрудников и обучающихся случаев заражения COVID-19 выявлено не было.

Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов, поднимает актуальные для системы проблемы.

Александр Хинштейн Игорь Краснов

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