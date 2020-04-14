Создателя проекта "Омбудсмен полиции" допросили по делу о фейках про COVID-19

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Основатель интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, у которого во вторник утром на юго-востоке Москвы прошли обыски в рамках уголовного дела о недостоверной информации про коронавирус, находится в статусе свидетеля, сообщает "Правозащита Открытки".

"Допрос Владимира Воронцова окончен, передает наш адвокат Сергей Бадамшин", - заявили правозащитники.

Во вторник утром создатель "Омбудсмена полиции" сообщил, что в его московской квартире проходит обыск. Позднее в "Правозащите Открытки" уточнили, что обыски также проходят у родителей супруги Воронцова. В организации отмечали, что следственные действия проводились в сопровождении сотрудников Центра противодействия экстремизму (центр "Э") и спецподразделения "Гром".

Адвокат Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что обыски проходят в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ).

Ранее во вторник в Следственном комитете РФ (СКР) рассказали, что в петербургском управлении ведомства возбуждено уголовное дело по факту размещения во "ВКонтакте" пользователем "Владимир Воронцов" 2 апреля в 15:30 под видом сообщения анонимного автора заведомо ложной информации о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы выявлено 70 процентов заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку.

Следствие утверждает, что в указанном заведении (по данным СМИ, речь идет об Институте ФСБ в Петербурге) среди сотрудников и обучающихся случаев заражения COVID-19 выявлено не было.

Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов, поднимает актуальные для системы проблемы.