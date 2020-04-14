В Петербурге завели дело из-за фейка о коронавирусном заражении в институте ФСБ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге возбудили второе дело из-за фейка о коронавирусе, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР).

По данным следствия, 2 апреля в 15:30 в одном из сообществ "ВКонтакте" неустановленное лицо от имени пользователя Владимира Воронцова разместило в открытом доступе сообщение анонимного автора, утверждавшего, что "что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70 процентов заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку", рассказали в СКР.

В сообщении ведомства также отмечается, что в указанном институте среди сотрудников и обучающихся случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало.

По данному факту возбуждено дело по статье "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан" (статья 207.1 УК РФ). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, добавили в СКР.

По данным СМИ, речь идет о публикации о заражении в Институте ФСБ в Петербурге на странице проекта "Омбудсмен полиции" во "ВКонтакте". Создатель проекта Владимир Воронцов написал в своем телеграм-канале, что в его квартире проводят обыск.

Ранее СМИ также сообщали о возбуждении в Петербурге в отношении Воронцова административного производства о злоупотреблении свободой массовой информации. Причиной якобы послужила эта же публикация.

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