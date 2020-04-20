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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:18Заразились
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В спецслужбах опровергли слухи о просьбе ФСБ сообщать о нехватке масок у врачей

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Информация, распространенная в СМИ организацией "Альянс врачей", о якобы поступившей от ФСБ России просьбе собирать и передавать спецслужбе сведения о проблемах с организацией медицинских мер по борьбе с коронавирусом в регионах не соответствует действительности, сообщил "Интерфаксу" источник в спецслужбах.

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"Эта информация не соответствует действительности. ФСБ, как и другие федеральные органы исполнительной власти, действует строго в соответствии с законодательством и ведомственными нормативными актами в рамках работы правительственного штаба по противодействию распространению коронавируса", - сказал он в понедельник.

Ранее ряд СМИ сообщил, что профсоюз "Альянс врачей" якобы по просьбе руководства ФСБ собирает в регионах информацию о проблемах с обеспечением врачей средствами защиты и других мерах по противодействию коронавирусу. По информации СМИ, что об этом сообщала глава профсоюза Анастасия Васильева.

Сообщалось также, что Васильеву якобы вызвали в Следственный комитет из-за распространения видео, в котором она объявила сбор денег на средства для защиты больниц. Она отметила также, что профсоюз просит медиков сообщать о нехватке в их клиниках масок, перчаток, защитных костюмов, других средств, и якобы эти данные будут переданы в ФСБ.

ФСБ коронавирус Альянск врачей Анастасия Васильева

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