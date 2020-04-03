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Главу "Альянса врачей" оштрафовали в Великом Новгороде после поездки в другой регион

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Новгородской области Окуловский районный суд оштрафовал председателя профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву за неповиновение полиции, сообщили в пресс-службе Новгородского областного суда. Ранее сообщалось, что ее задержали в этом регионе за выезд "под предлогом оказания медицинской помощи".

Пандемия коронавируса

Сумма штрафа - 1600 рублей. Решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.

"В настоящий момент суд рассматривает еще одно административное дело в отношении Васильевой, возбужденное по статье о нарушении правил поведения при ЧС", - добавили в пресс-службе.

2 апреля полицейские остановили машину Васильевой на 402-м километре скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург М-11. По словам врача, она ехала в Великий Новгород для того, чтобы, по ее словам, оказать помощь новгородским коллегам. Сообщалось, что она везла туда маски для врачей.

В полиции установили, что Васильева, не имея регистрации в Новгородской области, покинула место своего проживания в Москве. На нее составили протоколы по административным статьям 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Хроника коронавируса. Апрель.

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Анастасия Васильева Новгородская область Окуловский суд Альянс врачей Москва

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