Прокуратура проверит "коронавирусные" штрафы двух петербургских больниц

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербурга проверит обоснованность штрафов, которые назначили двум городским больницам за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства в связи с коронавирусом. Об этом сообщила Генпрокуратура.

Прокуроры также проверят, достаточно ли эти стационары обеспечены средствами инивидуальной защиты.

Речь идет о городской больнице №14 и ГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе", их оштрафовали на 100 000 рублей каждую после проверок Роспотребнадзора.

Кировский суд оштрафовал больницу №14, поскольку в Роспотребнадзоре решили, что больница вовремя не зарегистрировала диагноз внутрибольничной пневмонии и смерть пациента, не отследила контакты коронавирусных больных с другими. Больница вину не признала, а ее представитель в суде заявил, что названные нарушения не соответствуют действительности и ничем не подтверждены. Оснований проверять этого пациента на COVID-19 не было, считают в учреждении.

Фрунзенский суд оштрафовал НИИ Джанелидзе за то, что в день проверки 26 апреля часть персонала была без средств индивидуальной защиты, часть носила маски, не прикрывая нос, не имела месячного запаса средств индивидуальной защиты и дезинфекторов и допускала другие нарушения. Ранее сотрудники больницы публично жаловались на нехватку средств защиты.