Жителя Ульяновска оштрафовали за фейк о десятках зараженных коронавирусом десантниках

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд Заволжского района Ульяновска привлек к административной ответственности местного жителя, разместившего в соцсетях заведомо недостоверную информацию о количестве военнослужащих, заразившихся коронавирусом в регионе.

Как сообщила во вторник пресс-служба областного УМВД, мужчине назначен штраф 30 тыс. рублей, его действия квалифицированы по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации).

Как сообщалось ранее со ссылкой на региональный оперативный штаб, вечером 9 апреля ульяновец написал под постом губернатора региона в соцсети, что "госпитализированы 60 военнослужащих ВДВ и семь из них умерли". Штаб заявил, что эта информация не соответствует действительности.

По последним данным, в Ульяновской области коронавирусная инфекция диагностирована у 187 человек.