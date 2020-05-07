Житель Череповца стал фигурантом дела о фейке о зараженных заключенных на этапе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Жителя Череповца обвинили в распространении в одной из соцсетей фейка о том, будто бы сотрудники УФСИН Вологодской области этапировали заключенных с симптомами COVID-19 вместе со здоровыми. На него завели уголовное дело, сообщили в областном управлении СКР.

По данным следствия, этот фейк он постил в группах под видом достоверных сведений не позднее 19 апреля. Между тем как минимум вплоть до 23 апреля в учреждениях ФСИН региона не было официально подтверждено случаев заражения коронавирусом среди сотрудников или заключенных.

У подозреваемого провели обыск и изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. Дело расследуется по ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

В конце марта в Вологде полицейские составили протокол на 19-летнюю девушку за публикцию в соцсети сообщения о 200 больных коронавирусом в Череповце. Суд привлек ее к административной ответственности за распространение заведомо ложной информации и оштрафовал на 15 000 рублей.