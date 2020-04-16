Более 20 московских священников заразились COVID-19

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - По состоянию на 16 апреля коронавирус выявлен у 24 клириков Московской епархии, которые несут свое послушание в 15 столичных храмах и двух монастырях.

Как сообщает рабочая группа при патриархе, еще у 31 клирика из 14 храмов и одного монастыря имеются симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не подтвержден.

У пяти насельников (не состоящих в священном сане) четырех монастырей подтверждено наличие вируса COVID-19. Еще у четырех насельников (не состоящих в священном сане) одного монастыря имеются симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не подтвержден.

Ранее в апреле рабочая группа при патриархе сообщала, что COVID-19 выявлен в общей сложности у 18 священнослужителей и монашествующих российской столицы.