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"Утконос" запустил ускоренную доставку готовых продуктовых наборов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер "Утконос" запустил ускоренную - на следующий день после заказа - доставку готовых наборов продуктов и товаров первой необходимости, сообщила компания.

"В условиях повышенного спроса, когда заказы принимаются в среднем на четыре дня вперед, получить коробку можно уже на следующий день после оформления заказа", - говорится в сообщении.

Для этого комплектация SKU в коробки происходит заранее, что сокращает процесс сборки заказов. Доставка готовых наборов осуществляется отдельными автомобилями по специально выстроенному для них маршруту.

На данном этапе для заказа доступны три вида готовых наборов: свежие продукты, бакалея и товары для ухода за домом.

"Утконос Онлайн" - крупнейший игрок на российском рынке онлайн-торговли продуктами питания. Ассортимент онлайн-магазина насчитывает 40 тыс. SKU. Компания принадлежит "Севергрупп" Алексея Мордашова.

Утконос Утконос Онлайн Севергрупп

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