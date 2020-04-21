ВС уточнил, что нарушителей самоизоляции надо штрафовать по КоАП РФ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Физические и юридические лица, нарушающие правила, введенные в рамках ограничительных мер как правительством РФ, так и региональными властями, должны штрафоваться по федеральному законодательству. Это следует из обзора судебной практики по применению законодательства и мер по противодействию распространению в РФ коронавирусной инфекции.

"Граждане, должностные лица, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридические лица подлежат привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ как за нарушение правил, так и за нарушение дополнительных правил при введении на территории субъекта режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - говорится в рекомендациях Верховного суда РФ, опубликованных на сайте ВС.

В документе уточняется, что по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ подлежат квалификации действия гражданина, индивидуального предпринимателя или юридического лица, нарушившего положения указа мэра Москвы "О введении режима повышенной готовности", принятого в развитие положений Федерального закона от 21 декабря 1994 года "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" или, например, аналогичное постановление губернатора Московской области.

При этом, отмечают в Верховном суде, "граждане обязаны соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, выполнять установленные правила поведения при введении режима повышенной готовности".

Также, пояснили в суде, соблюдение санитарных правил и санитарно-противоэпидемических мероприятий обязательно как для граждан, так и для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

К административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ в связи с угрозой распространения COVID-19 подлежат, в том числе, лица с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания, лица, прибывшие на территорию РФ, в том числе из эпидемически неблагополучного государства, лица, находившиеся в контакте с источником заболевания, уклоняющиеся от лечения опасного инфекционного заболевания, а также нарушающие санитарно-противоэпидемический режим, говорится в обзоре ВС.

Коллизия вокруг штрафов

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил "Интерфаксу", что согласно разъяснению Верховного Суда РФ, региональные кодексы вообще не могут применяться при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением ограничительным мер.

"Совершенно четко в сегодняшнем обзоре ВС РФ указано, что за нарушение, например, положений указа мэра Москвы, которые должны соблюдать граждане - не выходить из дома без объективной необходимости, не ездить на автомобилях без "пропуска" и тому подобное - ответственность наступает именно по федеральному законодательству", - сказал Лысаков во вторник.

По его мнению, "в связи с этим планы правительства Москвы запустить автоматическое выписывание штрафов владельцам автомобилей за отсутствие "пропуска" не выдерживают никакой критики".

"Федеральный КоАП РФ не позволяет ни по статье 6.3, ни по статье 20.6.1 применять фотофиксацию. Региональные же кодексы об административных правонарушениях в данных вопросах, согласно разъяснению Верховного Суда РФ, вообще не могут применяться", - сказал депутат.