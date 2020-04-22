Верующие попросили прокурора Москвы проверить законность штрафов за нарушение самоизоляции

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правозащитный центр Всемирного русского народного собора обратился к прокурору Москвы Денису Попову с просьбой разъяснить, правомерно ли применяются законы в отношении автолюбителей, нарушающих режим самоизоляции, и принять меры прокурорского реагирования в случае его нарушений.

"Привлечение автомобилистов к ответственности за нарушение правил самоизоляции с использованием камер видеофиксации законом не предусмотрено. Более того, в отличие от штрафов за нарушение правил парковки и за превышение скорости, видеофиксация правонарушения, предусмотренного ст.3.18.1 КоАП Москвы, не исключает возможности многократного привлечения к ответственности за одно длящееся правонарушение", - говорится в обращении правозащитного центра, распространенном в среду в Москве.

Юристы центра обращают внимание на то, что автомобилистам продолжают приходить штрафы за езду по выделенной полосе с понедельника по пятницу, хотя до 30 апреля в связи с эпидемиологической ситуацией в столице введены нерабочие дни.

Кроме того, "в отношении тех, кто направляется в храмы, включая волонтеров, применяются штрафы как к нарушителям режима самоизоляции". Правозащитники также обратили внимание, что главный санитарный врач Москвы Елена Андреева поручила ограничить посещение храмов.

"Запрет распространен как на граждан, соблюдающих самоизоляцию, так и на волонтеров, деятельность которых разрешена", - подчеркивают юристы.

По их мнению, перечисленные факты существенно ограничивают свободу вероисповедания, гарантированную Конституцией. "Ограничение конституционных прав возможно только федеральным законом. В связи с чем просим разъяснить, правомерно ли введение указанных ограничений решением региональных органов власти", - заключают авторы обращения.

Всемирный русский народный собор - международная общественная организация, которая была создана в 1993 году. Главой Собора является патриарх Кирилл.

Позиция ВС РФ по поводу наказаний за нарушение самоизоляции

Накануне, 21 апреля, сообщалось, что физические и юридические лица, нарушающие правила, введенные в рамках ограничительных мер как правительством РФ, так и региональными властями, должны штрафоваться по федеральному законодательству. Такой вывод следует из обзора судебной практики по применению законодательства и мер по противодействию распространению в РФ коронавирусной инфекции.

"Граждане, должностные лица, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридические лица подлежат привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ как за нарушение правил, так и за нарушение дополнительных правил при введении на территории субъекта режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - говорится в рекомендациях Верховного суда РФ, опубликованных на сайте ВС.

В документе уточняется, что по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ подлежат квалификации действия гражданина, индивидуального предпринимателя или юридического лица, нарушившего положения указа мэра Москвы "О введении режима повышенной готовности", принятого в развитие положений Федерального закона от 21 декабря 1994 года "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" или, например, аналогичное постановление губернатора Московской области.

При этом, отмечают в Верховном суде, "граждане обязаны соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, выполнять установленные правила поведения при введении режима повышенной готовности".

Позиция мэрии Москвы

В среду министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил "Интерфаксу", что соглашение между МВД РФ и московским правительством позволяет столичной полиции при нарушении режима повышенной готовности пользоваться региональным КоАП.

"Ответственные должностные лица для назначения административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности могут руководствоваться московским КоАП. Для чего между МВД России и правительством Москвы было заключено соответствующее соглашение, которое было ратифицировано правительством РФ. Это означает, что сотрудники полиции в данном случае не применяют нормы федерального КоАП, а применяют нормы московского КоАП", - отметил Данчиков.