ВС РФ пояснил, что за нарушение самоизоляции к ответственности могут привлечь и через год

Санкт-Петербург во время режима самоизоляции Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Срок привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения коронавируса составляет год, разъяснил Верховный суд (ВС) России.

"Срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, составляет один год и исчисляется с момента обнаружения административного правонарушения", - говорится в обзоре ВС вопросов судебной практики, связанных с применением законодательства и мер по противодействию распространению COVID-19 в России.

Указанная часть соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях была введена в КоАП 1 апреля 2020 года.

Норма предусматривает ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения "в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), а равно за невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Наказание

Гражданам по ней грозит административный штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; должностным лицам - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; юрлицам - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если нарушение причинит вред здоровью человека или станет причиной смерти, и если это нарушение не содержит уголовно наказуемого деяния, то ответственность будет выше (штраф для граждан в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей; для должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок от года до трех лет).

Тем, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам грозит наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Нарушение правил поведения

Кроме того, 1 апреля в КоАП был дополнен статьей 20.6.1 - о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, в том числе в условиях режима повышенной готовности.

Если эти действия не повлекли тяжких последствий, на граждан будет налагаться штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

В случае повторного правонарушения, либо тогда, когда нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности повлечёт причинение вреда здоровью человека или имуществу, предусматриваются санкции в виде штрафа для граждан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и для юридических лиц штраф составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как разъясняет Верховный суд, по этой статье в рамках ее 1-й части срок привлечения к ответственности составляет "составляет 3 месяца и исчисляется с момента их обнаружения".