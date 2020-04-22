Самолет с россиянами из Таиланда приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российские туристы доставлены самолетом из Таиланда в ростовский аэропорт "Платов", сообщили "Интерфаксу" в аэропорту во вторник вечером.

Ранее сообщалось, что авиапассажиры вывозного рейса из Таиланда прибудут в Ростов-на-Дону после 21:00 по московскому времени, среди них 36 жителей Ростовской области. Остальные – жители других регионов. На специальных автобусах 10 человек будут отправлены в Ставропольский край, 14 – в Краснодарский край, 22 – в Крым.

Еще порядка 10 человек – жители Мурманской области, Марий-Эл, Пензы и других регионов России – разместят в ростовском обсерваторе на две недели.

Как сообщил во вторник заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев, прямо на борту самолета у всех пассажиров возьмут мазки на коронавирус, измерят температуру и оценят внешнее состояние.

По информации Роспотребнадзора, ранее 134 пассажира, прибывшие в Сочи, были отправлены в обсерватор на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. После их высадки самолет отправился в Ростов-на-Дону.