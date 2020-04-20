Около 200 россиян доставят на родину из Таиланда 21 апреля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Вывозной рейс Бангкок - Сочи - Ростов доставит 21 апреля на родину 195 россиян, сообщает Минкомсвязь РФ в телеграм-канале, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с коронавирусом.

"После проведения всех необходимых проверок был составлен итоговый список пассажиров рейса № SVR3630 Бангкок - Сочи - Ростов, который вылетает 21 апреля в 9:05 (местное время)", - сказано в тексте сообщения.

В опубликованных в телеграм-канале списках значатся 195 человек.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Уральские авиалинии" изменила маршрут и время вылета запланированного на 21 апреля рейса из Бангкока в Краснодар, сообщило в понедельник посольство РФ в Таиланде.

"Рейс U6-3630, который должен был вылететь из Бангкока в Краснодар 21 апреля, изменил путь следования. Теперь перелет состоится по маршруту Бангкок - Сочи - Ростов-на-Дону. Посадка на рейс возможна только для жителей Краснодарского края и Ростовской области. Повторная регистрации на рейс не требуется", - сообщила дипмиссия в фейсбуке.