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Почти половина заразившихся COVID-19 на Камчатке работала на стройке медцентра Минобороны

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Почти у 30 строителей инфекционного модульного центра Минобороны в Петропавловске-Камчатском выявлен коронавирус, сообщила "Интерфаксу" в среду руководитель управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Наталья Жданова.

Пандемия коронавируса

"По последним данным, на Камчатке лабораторно подтверждено 63 случая COVID-19. 28 из них - у людей, трудившихся на строительстве военного медцентра", - сказала Жданова.

Заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары, а людей, контактировавших с ним, сейчас выявляют. Все заболевшие строители приехали на Камчатку из других регионов.

Строители медцентра на территории военного госпиталя в Петропавловске-Камчатском живут в нескольких общежитиях в краевом центре и в поселке Коряки.

Строительство модульного инфекционного центра Минобороны на Камчатке на 60 койкомест началось 20 марта. Срок окончания работ - 30 апреля. На объекте круглосуточно работают порядка тысячи человек и 70 единиц техники.

Всего в России военные построят 16 подобных модульных медцентров.

Камчатка Минобороны РФ коронавирус

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