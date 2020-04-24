Власти Камчатки ввели масочный режим

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов ввел обязательный масочный режим в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства. За появление в общественном месте без маски жителям региона будет грозить административный штраф или замечание.

Соответствующее правило Солодов внес в собственное постановление от 10 апреля о мерах по борьбе с коронавирусом.

Теперь маски будут обязательны в общественном транспорте, других транспортных объектах, магазинах, аптеках, помещениях органов власти, включая МФЦ и биржи труда.

"Маска является сейчас одним из самых эффективных способов предохранения от заболевания коронавирусной инфекцией. Мы с тревогой смотрим за увеличивающимся каждый день числом заболевших. Единственный способ предотвратить распространение инфекции - быть осмотрительными и соблюдать правила безопасности. Носите, пожалуйста, везде маску, а лучше всего - оставайтесь дома", - заявил глава региона через пресс-службу.

Он заверил, что маски на Камчатке есть, они доступны в продаже по цене до 30 рублей за штуку. По его словам, камчатские бизнесмены помогли региону закупить 700 000 масок, которые поступили в продажу, и еще 300 000 поступят на полуостров до конца недели. Их производство налажено и в регионе.

В начале марта предшественник Солодова, Владимир Илюхин запросил у Минпромторга полмиллиона масок, ссылаясь на их дефицит в регионе. 2 апреля Илюхин оставил пост губернатора.

Ранее масочный режим был введен в Хабаровском крае.

На 24 апреля на Камчатке было подтверждено 84 случая заражения коронавирусом, их количество выросло за сутки на шесть. Никто не умер, пятеро заболевших выздоровели.