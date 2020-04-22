Основатель Yota купил "Эльгауголь" у "Мечела"

На сообщении о сделке котировки "Мечела" взлетели на 16%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Мечел" сообщил, что закрыл сделку по продаже своих 51% Эльгинского угольного проекта компании "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна. Сумма сделки составила 89 млрд рублей, включая премию за контрольный пакет акций.

Ппокупатель также полностью погасил обязательства "Мечела" перед госкорпорацией "ВЭБ.РФ" на $107 млн, говорится в пресс-релизе.

Речь идет о долях в проектах ООО "Эльгауголь", ООО "Эльга-дорога" и ООО "Мечел Транс Восток".



На информации о сделке к 13:51 по Москве обыкновенные акции "Мечела" дорожали на "Московской бирже" на 16%, до 75,81 рубля за бумгау.

"Мечел" также подписал соглашения с Газпромбанком и ВТБ о продлении срока погашения основного долга по кредитным линиям на десять лет.

"Главным условием этих соглашений стало направление выручки от продажи 51% долей в проекте Эльгинский угольный комплекс на погашение задолженности перед двумя банками пропорционально их доле в задолженности группы "Мечел". Таким образом, 57,4% от суммы сделки будут направлены на досрочное погашение долга перед банком ВТБ и 42,6% - на погашение задолженности перед Газпромбанком. В результате с учетом отказа от опциона Газпромбанка на 49% "Эльги" общий объем снижения долговой нагрузки компании составит порядка 145 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе компании.

Общая сумма реструктурированных обязательств перед Газпромбанком и банком ВТБ после погашения части долга за счет средств, полученных от продажи Эльгинского угольного комплекса, составит 237 млрд рублей.

Срок погашения долгов компании перед банками продлевается на 7 лет до марта 2027 года с возможностью продлить его еще на три года.

Гендиректор "Мечела" Олег Коржов через пресс-службу назвал решение о продаже Эльги "непростым, но взвешенным".

Вырученные средства помогут компании сократить финансовую нагрузку, это будет способствовать реализации инвестпрограммы по увеличению добычи и переработки угля в Кузбассе и Якутии, по наращиванию производства высокомаржинальной продукции в металлургическом дивизионе. "Это позволит нам сохранить финансовую и социальную стабильность в работе предприятий и обеспечить дальнейшее развитие группы "Мечел"", - считает руководитель компании.

"Мечел" из-за долгов оказался неспособен развивать Эльгинский проект. Компания несколько лет искала для этого инвестиции. Сначала речь шла о проектном финансировании ВЭБа, затем - о привлечении иностранного инвестора. Однако оба варианта реализовать не удалось.

"Мечелу" принадлежало 51% эльгинских компаниях, еще 49% были у Газпромбанка. В соответствии с акционерным соглашением, у "Мечела" было преимущественное право на выкуп доли банка, однако компания им не воспользовалась. Летом 2019 года стало известно, что "Мечел" отказался от реализации опциона в связи с тем, что поступило "альтернативное предложение". Тогда же "А-Проперти" подала в ФАС ходатайство о покупке доли Газпромбанка в Эльгинском проекте.

ФАС одобрила сделку в конце февраля 2020 года.

Эльгинское месторождение коксующегося угля - крупнейшее в Росиии и одно из крупнейших в мире.