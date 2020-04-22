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В Саянске установили памятнику Ленину

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Открытие памятника Владимиру Ленину состоялось в среду в Саянске Иркутской области, сообщает пресс-служба администрации города.

Строительство Саянска началось 22 апреля 1970 года, в столетний юбилей Ленина.

"Уверен, установка этого памятника - восстановление исторической справедливости. (...) Считаю, что в Саянске такой памятник нужен. Для нас, саянцев, это символ основания города. Это - часть нашей истории. Будущее есть у тех, кто помнит и уважает свое прошлое", - приводятся в сообщении слова мэра Саянска Олега Боровского.

Инициатором установки памятника стала общественная организация "Дети войны" под руководством Маргариты Казаченко. Эту идею поддержали большинство других общественных организаций города, уточнил глава Саянска.

Памятник установлен в сквере, который недавно разбили в городе за счет благотворительных средств.

Иркутская область Саянск

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