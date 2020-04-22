Коммунисты возложили цветы к мавзолею, соблюдая социальное дистанцирование

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Члены КПРФ возложили цветы к мавзолею на Красной площади в день 150-летия со дня рождения Ленина, сообщили в пресс-службе партии. Там заверили, что участники церемонии соблюдали социальное дистанцирование.

В Федеральной службе охраны (ФСО) уточнили, что коммунистам разрешили возложить цветы при условии, что они будут соблюдать эпидемиологические требования: разобьются на группы и будут соблюдать дистанцию.

Красная площадь открыта для посещения, но доступ в мавзолей и к некрополю в Кремлевской стене прекращены с середины марта на неопределенный срок. В мавзолее ведутся профилактические работы, рассказали в ФСО.

КПРФ в апреле планировала провести в Кремле международный слет в честь 150-летия Ленина, туда были приглашены более 140 делегаций от компартий разных стран. Как объяснил в середине марта лидер партии Геннадий Зюганов, по просьбам европейских коммунистов, которые из-за ограничений в авиасообщении не могли приехать, слет перенесли на осень, возможно, на 7 ноября.

21 апреля Зюганов провел в формате видеоконференции Всесоюзное торжественное собрание, посвященное юбилею Ленина. Он призвал коммунистов всех регионов, а также в странах бывшего СССР возложить цветы к имеющимся у них памятникам Ленину.