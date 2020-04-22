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Популярность религиозных ТВ-программ в России выросла вдвое в предпасхальную неделю

Популярность религиозных ТВ-программ в России выросла вдвое в предпасхальную неделю
Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В России в предпасхальную неделю в этом году время просмотра религиозных телепрограмм среди жителей городов с населением более 100 тысяч человек выросло более чем в два раза по сравнению с прошлогодними показателями (22-28 апреля 2019 года).

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Самым рейтинговым стало схождение благодатного огня в Иерусалиме, которое транслировалось на федеральных каналах 18 апреля, говорится в сообщении единого телеизмерителя Mediascope. В этот день было зафиксировано максимальное время просмотра религиозных: в сравнении с субботой предпасхальной недели 2019 года (27 апреля) этот показатель вырос также более чем в два раза.

Отмечается, что сильнее всего накопленное время просмотра религиозных передач на неделе 13-19 апреля увеличилось среди зрителей 18-24 лет - более чем в 3,5 раза, 4-11 лет - в 3 раза и 55-64 лет - более чем в 2,5 раза.

Кроме того, повышенный интерес к религиозным передачам заметно отразился на аудитории общественного религиозного телеканала "Спас", среднесуточная доля аудитории которого составила 0,9%, тогда как неделей ранее, 6-12 апреля, а также в предпасхальную неделю прошлого года доля составляла 0,6%. Максимальную аудиторию на предпасхальной неделе 2020 года "Спас" собрал в субботу, 18 апреля. Доля канала в этот день составила 1,7%.

В этом году православная Пасха отмечалась 19 апреля. Праздник пришелся на период ограничений, введенных в России в связи с распространением коронавируса.

Пасха

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