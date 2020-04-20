Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:18Заразились
на 20.04В России 47 121+4 268В мире 2 401 379+83 620

Запрет на посещение храмов в Москве и Подмосковье продлен до 28 апреля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В связи с угрозой коронавируса санитарные власти продлили запрет на посещение храмов прихожанами в Москве и Подмосковье до 28 апреля, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе Кирилле.

Отмечается, что 20 апреля Московская патриархия получила предписание главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой "О продлении режима ограничений посещения храмов, ранее установленного 11 апреля".

Рабочая группа сообщает, что патриарх Кирилл благословил духовенство исполнить это предписание светских властей и до 28 апреля включительно совершать богослужения "только при участии клира храма, а также необходимого количества сотрудников и волонтеров".

На 28 апреля в этом году выпадает Радоница - православный день поминовения усопших, который в церковном календаре приходится на девятый день после Пасхи.

В документе главного санитарного врача сообщается, что на 19 апреля в Москве было подтверждено 24 323 случая заболеваний коронавирусом, что составляет 56,6% от всех случаев в России, с ежедневным приростом заболеваемости на 18%, ростом внебольничных пневмоний, а также увеличением случаев подтвержденной местной передачи инфекции, составляющих 81% от всех зарегистрированных случаев.

Москва Московская область коронавирус РПЦ

Новости

Пропускной режим в Москве будет продлен до 1 мая

Пропускной режим в Москве будет продлен до 1 мая

Загруженность метро и наземного транспорта в Москве упала более чем на 80%

Собянин сказал, что в Москве ситуация с коронавирусом развивается лучше прогнозов

Экономический кризис

Собянин ввел налоговые послабления для 11 тысяч предприятий

"Индекс самоизоляции" в Москве начал падать в понедельник утром

Депздрав Москвы начал проверку после смерти женщины у подъезда своего дома

Депздрав Москвы начал проверку после смерти женщины у подъезда своего дома
Пандемия коронавируса

Глава Минздрава назвал "гладким" рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Глава Минздрава назвал "гладким" рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 200

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 200

Москвичи встретили Пасху без традиционных гуляний

Москвичи встретили Пасху без традиционных гуляний

В Подмосковье заработал короткий номер для получения пропуска с помощью смс

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');