Запрет на посещение храмов в Москве и Подмосковье продлен до 28 апреля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В связи с угрозой коронавируса санитарные власти продлили запрет на посещение храмов прихожанами в Москве и Подмосковье до 28 апреля, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе Кирилле.

Отмечается, что 20 апреля Московская патриархия получила предписание главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой "О продлении режима ограничений посещения храмов, ранее установленного 11 апреля".

Рабочая группа сообщает, что патриарх Кирилл благословил духовенство исполнить это предписание светских властей и до 28 апреля включительно совершать богослужения "только при участии клира храма, а также необходимого количества сотрудников и волонтеров".

На 28 апреля в этом году выпадает Радоница - православный день поминовения усопших, который в церковном календаре приходится на девятый день после Пасхи.

В документе главного санитарного врача сообщается, что на 19 апреля в Москве было подтверждено 24 323 случая заболеваний коронавирусом, что составляет 56,6% от всех случаев в России, с ежедневным приростом заболеваемости на 18%, ростом внебольничных пневмоний, а также увеличением случаев подтвержденной местной передачи инфекции, составляющих 81% от всех зарегистрированных случаев.