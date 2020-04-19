Путин заявил, что у России есть всё для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в поздравлении православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху, заявил о возможности страны решения проблемы распространения коронавируса своими силами.

"Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас всё есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения", - говорится в послании президента, размещенном на сайте Кремля.

Он заверил, что власти страны анализируют опыт других стран, взаимодействуют с зарубежными коллегами и понимают, что делать при любом развитии ситуации. "Работаем при этом на опережение", - отметил Путин.

По словам российского лидера, у страны есть необходимые ресурсы и резервы для защиты жизни и здоровья людей, поддержки экономики.

"Мы их используем - рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении", - сообщил президент, подчеркнув, что ситуация под полным контролем.

"У нас в народе говорят: на бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с божьей помощью", - сказал он.