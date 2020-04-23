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Коронавирус выявлен еще у 84 человек на промплощадке НОВАТЭКа под Мурманском

Общее число зараженных в Белокаменке достигло 451

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - За сутки количество выявленных зараженных коронавирусом среди рабочих ООО "Велесстрой" на промплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка выросло до 451 человека, сообщает оперативный штаб Мурманской области.

По состоянию на вечер среды в Белокаменке (с.п. Междуречье, Кольский район) насчитывалось 367 больных COVID-19. Таким образом, суточный прирост составил 84 человека.

Всего в Мурманской области заражение коронавирусом выявлено у 606 человек. Таким образом, 74% от общего числа заболевших приходится на Белокаменку. 61 человек выздоровел, еще трое скончались.

Ранее оперштаб сообщил, что 20 рабочих из Белокаменки выздоровели и выписаны из больниц в Мурманской области.

Кроме того, "Велесстрой" заявлял, что работы в Белокаменке будут частично приостановлены для дезинфекции в вахтовом городке. Также разработан алгоритм для вывоза здоровых вахтовиков.

Вспышка коронавируса произошла на одной из рабочих площадок ЦСКМС, где работает ООО "Велесстрой" и 4,6 тыс. рабочих этой компании. Среди заболевших вахтовиков нет больных средней тяжести и тяжелых больных, и в 90% случаев коронавирус протекает бессимптомно.

19 апреля чартерный рейс вывез из Мурманска в Самару 176 здоровых вахтовиков, которые работали на промплощадке ЦСКМС. Кроме того, еще 219 здоровых работников промплощадки ЦСКМС направлены из вахтового городка в Белокаменке в мурманскую гостиницу "Моряк" на 14-дневную изоляцию под круглосуточной охраной.

Ранее губернатор Мурманской области сообщил журналистам, что правительство региоа не видит оснований для приостановки работ на промплощадке ЦСКМС.

Вблизи Белокаменки был развернут мобильный госпиталь МЧС России, рассчитанный на 40 коек с десятью аппаратами ИВЛ. Кроме того, пункты временного размещения смогут принять 125 человек, и при необходимости будут расширены для приема 500 человек.

Администрация Кольского района 11 апреля ввела режим ЧС в Междуречье, чтобы не допустить распространения коронавируса среди работников строительных компаний на промплощадке ЦСКМС.

Ранее постановлением правительства Мурманской области на территории Междуречья на промплощадке ЦСКМС был введен особый режим хозяйственной деятельности для предотвращения распространения коронавируса, режим распространяется на "НОВАТЭК-Мурманск" и подрядные организации.

Первые ограничительные меры в Белокаменке, где находится ЦСКМС, были введены 30 марта.

Мурманская область НОВАТЭК Велесстрой Белокаменка Коронавирус

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