В Мончегорске отделение больницы закрыли на карантин из-за медсестры c COVID-19

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Мончегорской центральной районной больнице (ЦРБ) закрыто на карантин отделение кардиологии, сообщает оперативный штаб Мурманской области.

"У медсестры кардиологического отделения Мончегорской ЦРБ выявлен коронавирус", - говорится в сообщении.

Медсестра не работала с 10 апреля, потому карантин, который должен длиться 14 дней с момента последнего ее посещения, будет действовать до 24 апреля.

Сейчас медработников Мончегорской ЦРБ внепланово проверяют на коронавирус, в больнице проводится дезинфекция помещений.

Ранее на карантин были закрыты отделения гинекологии Мурманского областного клинического многопрофильного центра на улице Володарского и Мурманской областной клинической больнице им.П.А. Баяндина, так как врач, который работал в обоих больницах по совместительству, заболел коронавирусом.

Кроме того, на карантин закрыта поликлиника Кольского научного центра РАН в Апатитах - также в связи с выявленным среди сотрудников COVID-19.

Всего в Мурманской области 606 человек заболели коронавирусом, 61 человек выздоровел, еще трое скончались. 74% заболевших в регионе приходятся на рабочих ООО "Велесстрой" на промплощадке "НОВАТЭКа" в селе Белокаменка.