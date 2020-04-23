Число случаев коронавируса в России превысило 62 тысячи

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Число заболевших коронавирусом нового типа в РФ за сутки выросло на 4774 и достигло 62 773, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Новые больные выявлены в 81 регионе, больше всего в Москве - 1959. В Подмосковье еще 688 новых заражений, в Петербурге - 191 случай.

Как отмечают в оперштабе, 47,8% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Общее число жертв коронавируса в РФ достигло 555, за последние сутки скончались 42 человека.

Еще 471 человек за последние 24 часа выздоровел после перенесенного заболевания, количество поправившихся за все время выросло до 4891.

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