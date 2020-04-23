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Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась к показателю шестидневной давности

Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась к показателю шестидневной давности
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявлено 1 959 новых случаев заболевания коронавирусом, а их общее число достигло 33 940, сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом в четверг.

Таким образом, заболеваемость в городе вернулась к показателю шестидневной давности, и второй день подряд наблюдается снижение регистрируемых случаев инфицирования примерно на 500.

Так, 17 апреля в городе было выявлено 1 959 случаев заболевания коронавирусом, 18 апреля - 2649, 19 апреля - 3570, 20 апреля - 2026, 21 апреля - 3083, 22 апреля - 2548. То есть в среднем за последние семь дней регистрировалось по 2,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

По последним данным, в Москве вылечились от коронавируса 2 448 человек, 288 инфицированных скончались.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Москва коронавирус

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