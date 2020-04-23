Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась к показателю шестидневной давности

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявлено 1 959 новых случаев заболевания коронавирусом, а их общее число достигло 33 940, сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом в четверг.

Таким образом, заболеваемость в городе вернулась к показателю шестидневной давности, и второй день подряд наблюдается снижение регистрируемых случаев инфицирования примерно на 500.

Так, 17 апреля в городе было выявлено 1 959 случаев заболевания коронавирусом, 18 апреля - 2649, 19 апреля - 3570, 20 апреля - 2026, 21 апреля - 3083, 22 апреля - 2548. То есть в среднем за последние семь дней регистрировалось по 2,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

По последним данным, в Москве вылечились от коронавируса 2 448 человек, 288 инфицированных скончались.