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Пропускной режим будет введен в Свердловской области на майские праздники

Пропускной режим будет введен в Свердловской области на майские праздники
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Власти Свердловской области решили ввести пропускной режим на время майских праздников. Как сообщил замгубернатора региона Павел Креков, речь идет о периоде с 1 по 10 мая, которые необходимо провести в режиме максимальной изоляции.

Запрета на поездки на дачу в этот период вводить не будут.

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"У нас один критерий - сделать так, чтобы пропускная система показала эффективность. Сейчас ее критерии, ее технологические вещи прорабатываются. Могу сказать, пропускной режим будет. Во-вторых, конечно, будут усилены все меры контроля в эти дни", - сказал он.

Нюансы пропускного режима, по словам Крекова, будут обсуждаться на заседании штаба региона в пятницу, 24 апреля.

О возможности введения пропускного режима заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне стало известно, что 21 регион РФ подал заявки на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков.

Пропуска на время карантинных ограничений введены в Москве и Московской области, собственное решение внедрено, например, в Татарстане.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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