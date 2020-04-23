Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Губернатор Московской области Андрей Воробьев Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.

"Мы видим, что процедура самоизоляции начала давать первые результаты - это факт, об этом я, наверное, должен сказать", - сказал Воробьев, заявление которого транслировал канал "Россия-24".

По его словам, и в Москве, и в Московской области наблюдается снижение количества выявленных больных коронавирусом. Так 23 апреля в стране число заболевших коронавирусом нового типа в РФ за сутки выросло на 4774 и достигло 62 773. В Москве выявлено 1959 случаев, в Подмосковье еще 688 новых заражений.

"Кроме выявленных, есть пневмония, есть разные симптомы ОРВИ... Наша задача - понять, что в следующем месяце нас ждет, может быть, еще более сложный период. И этот сложный период мы с вами должны пройти", - отметил губернатор.

Ранее в Свердловской области указали, что в майские праздники в регионе необходимо усилить контроль и, возможно, ввести пропускной режим.