Более 20 регионов РФ подали заявки на внедрение системы выдачи цифровых пропусков

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Более 20 регионов подали заявки на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкомсвязи в среду.

Во вторник, 21 апреля, по итогам совещания в министерстве с руководителями региональных органов цифровой трансформации ведомство получило заявки от 21 субъекта РФ "на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков", сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

"Со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа", - добавили в Минкомсвязи.

В Подмосковье с 13 апреля оформили около миллиона постоянных цифровых пропусков

По итогам пилотного решения Минкомсвязи России в Московской области с 13 апреля оформлено более 900 тыс. постоянных цифровых пропусков, ежедневно выдается около 400 тыс. разовых пропусков.

Как отметили в ведомстве, отработаны технологии взаимодействия этой системы в Подмосковье с системой цифровых пропусков в Москве. Полицейские в столице и области имеют возможность считать QR-коды жителей обоих регионов.

"Данные о номерах транспортных средств и номерах транспортных карт, используемых в цифровых пропусках жителей Московской области, обрабатываются на платформе Единого портала госуслуг и оперативно передаются в правительство Москвы", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, технологическое решение для столицы было разработано департаментом информационных технологий правительства Москвы и реализуется на базе портала mos.ru. Также собственное решение внедрено, например, в Татарстане.

Как рассказали в Минкомсвязи, федеральная платформа выдачи цифровых пропусков предусматривает для работодателей, осуществляющих свою деятельность в условиях введенных ограничений, возможность подачи через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков.

"После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты", - уточнили в ведомстве.

Граждане, имеющие учетную запись на Едином портале госуслуг, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением "Госуслуги.Стопкороновирус".

Инициатива Собянина

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, что позволит администрировать принятые меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. По словам Собянина, такие меры нужно реализовать в регионах "с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т. д.".

Мэр Москвы пригласил к сотрудничеству глав субъектов Федерации. "Михаил Владимирович, вы дали такое поручение Минкомсвязи на той неделе. Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции", - сказал Собянин, обращаясь к премьеру Михаилу Мишустину.