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В Минкомсвязи заявили, что Zoom в России пока запрещать не планируют

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что платформу для онлайн-видеоконференций Zoom в России пока запрещать не планируют, несмотря на вопросы к ее безопасности.

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"Понятно, что мы не идем по пути ограничений, но мы должны дать возможность учителям и обучающимся использовать удобный и безопасный инструмент. В данном случае, пока мы его не запустим в полном объеме, мы точно ничего запрещать не будем", - сказал Шадаев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, Минкомсвязь и Минпросвещения уже приступили к созданию платформы для видеоконференций на базе школьных систем видеосвязи, которые используются для контроля за ЕГЭ.

"На базе этой платформы мы сейчас рассматриваем несколько больших отечественных решений для того, чтобы предложить всем доступный и безопасный сервис", - сказал Шадаев.

Тем не менее он подчеркнул, что сейчас школы вольны использовать те сервисы, которые им доступны. "Что касается видеоконференций, вебинаров и всего остального - безусловно, все школы сейчас могут использовать те инструменты, которые есть", - сказал Шадаев.

Минкомсвязь РФ Zoom

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