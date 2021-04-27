IT-cтруктура ФСБ заявила о преимуществе российских систем перед Zoom

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Платформа для онлайн-видеоконференций Zoom не безопасна с точки зрения хранения данных о россиянах, заявил Николай Мурашов, замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан по приказу руководства ФСБ).

"Мы имеем неконтролируемый выход при использовании платформы Zoom информации за пределы Российской Федерации и ее последующее использование. Я думаю, что следует все же переходить на отечественные системы", - сказал он.

24 марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил в Госдуме, что российский аналог платформы Zoom станет полностью доступен в 2022 году, его будут использовать в сфере образования. Правительство договорилось с Mail.ru Group и "Ростелекомом" об инвестировании средств в этот сервис. Платформу "Сферум" тестируют в 15 регионах.

7 апреля замминистра связи Максим Паршин заявил, что в России есть как минимум пять систем видосвязи, которые могут стать достойной альтернативой Zoom.