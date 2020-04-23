Государственную платформу онлайн-обучения интегрируют со "ВКонтакте"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Чиновники планируют интегрировать государственную платформу для дистанционного обучения школьников со "ВКонтакте", пишет "Коммерсантъ". В соцсети появится раздел с образовательным контентом, верифицированным и одобренным государством.

Проект "Цифровая образовательная среда" создают Минпросвещения и Минсвязи. Одним из партнеров проекта станет "ВКонтакте", рассказал изданию министр просвещения Сергей Кравцов и подтвердили в пресс-службе компании.

По словам министра, в соцсети будет создан сегмент "ВКонтакте-Образование" с лекциями, видеоуроками и учебниками, одобренными Минпросвещения. Одновременно госплатформ для дистанционного обучения будет интегрирована с чатами, группами и мини-приложениями "ВКонтакте". "При необходимости мы будем выделять ресурсы для адаптации продуктов и подготовки пошаговых рекомендаций",— отметили в компании.

"Условно — отечественный аналог Zoom специально для школ, но только защищенный и устойчивый к хакерским атакам. Он будет использоваться не только в случае ситуаций, подобных нынешней, но и в обычном образовательном процессе",— рассказал министр про создаваемую систему.

Он добавил, что для этого в классах потребуется установить камеры и в школах в целом улучшить "ситуацию с интернетом".

В соцсети и в министерстве просвещения не смогли ответить, будут ли для создания отечественного аналога Zoom использоваться решения "ВКонтакте" или других компаний.

Ранее Mail.ru Group, Минобрнауки и Минпросвещения предложили набор инструментов для дистанционного обучения, в том числе прямые трансляции лекций и уроков, групповые звонки и размещение учебных материалов. В марте платформу для дистанционного обучения с видеоуроками представил "Яндекс".

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков считает использование "ВКонтакте" для обучения логичным шагом в развитии соцсети. Он отметил, что у сети есть для этого необходимые инструменты для этого, но важно, чтобы учебный процесс имел "защиту от вандализма", чтобы посторонние пользователи не могли мешать обучению.

Российские школы начали закрываться перед весенними каникулами из-за пандемии коронавируса. Почти все они перешли на дистанционное обучение.