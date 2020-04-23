Минпросвещения пообещало сделать телеуроки доступными для 5 млн школьников

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что охват российских школьников новыми видеоуроками, которые транслируются на двух телеканалах - "Триколор-ТВ" и Общественном телевидении России (ОТР) - составляет до 5 млн человек.

Как заявил глава ведомства, возможность ознакомится с уроками должна быть у всех школьников.

"Напомню, что сдавать ЕГЭ в этом году 700 тыс. учащихся, и 1,2 млн учащихся 9-х классов - Основной государственный экзамен (ОГЭ). Если говорить и о других классах, то общий охват, мы рассчитываем, будет, возможно, доходить и до 5 млн учащихся. Плюс родители", - сказал Кравцов.

В России на спутниковом телеканале "Триколор-ТВ" начали показывать 30-минутные школьные уроки для старших классов по основным предметам (также доступен в интернете). Также были запущены 30-минутные уроки на ОТР - 3 часа вещания с 9:00 до 12:00.

Содержание видеоуроков полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, подчеркивают в министерстве.