На российском телевидении покажут видеоуроки для подготовки к ЕГЭ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что с 20 апреля по телевидению покажут видеоуроки, которые помогут школьникам подготовиться к ЕГЭ.

По его словам, такие уроки по подготовке к ЕГЭ начнутся 20 апреля на "Триколор-ТВ", а с 27 апреля - на Общественном телевидении России.

"Это существенно поможет многим выпускникам школ, в том числе, живущим на удаленных территориях", - сказал Кравцов.

Такой опыт уже используется, например, на Украине. Так 29 марта президент страны Владимир Зеленский сообщил, что с 6 апреля стартует проект Всеукраинская школа онлайн. По его словам, какже уроки каждое утро будут транслировать украинские телеканалы, которые присоединились к этому проекту.