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Министерство просвещения проведет всероссийские тесты школьников

Министерство просвещения проведет всероссийские тесты школьников
Досрочная сдача ЕГЭ по географии и литературе в Новосибирске (архив)
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министерство просвещения запланировало Всероссийские проверочные работы (ВПР), чтобы оценить реальные показатели школьников, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсантъ".

Работы запланированы на две первые недели учебного года. Министерство проанализирует их до конца октября и спланирует работу, чтобы выравнять уровень знаний и помочь отставшим. Министерство будет работать вместе с Рособрнадзором.

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Кравцов отметил, что результаты ВПР не повлекут административных решений в отношении школ. Он заявил, что самим школьникам, их родителям и учителям нужно оценить реальные показатели знаний.

"Ведь ситуация всегда была привычной для родителей: ребенок ушел в школу, за ним приглядят, можно заняться своими делами. А сегодня, когда ребенок все время дома, с ним надо постоянно заниматься, и не только уроками, кстати. Все поняли, что, оказывается, быть учителем совсем непросто. Многие ведь об этом даже не задумывались", – уточнил Кравцов. "Несомненно, вирус показал нам ценность школы, этой важнейшей составляющей нашей жизни. И я еще раз убедился: что бы там ни говорили, что бы ни писали, но дистанционное образование, помогая обучению, не может полностью заменить живых уроков в школе, общения детей друг с другом и с учителем. Может быть, я консерватор, но вот такой главный вывод сделал из пандемии. И как министр, и как отец".

Из-за пандемии коронавируса школы в России перешли на дистанционный режим работы. Учителя занимаются со школьниками по видеосвязи, если такая возможность есть.

Министерство просвещения коронавирус ВПР

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