В Роспотребнадзоре по Ленобласти заявили, что "с большой тревогой" ждут майских праздников

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, главный санитарный врач региона Ольга Историк высказала обеспокоенность в связи с приближением майских праздников и учащением контактов между людьми в этот период.

Как отметила Историк в ходе заседания правительства области в четверг, этап выхода людей из массовой самоизоляции может совпасть с майскими праздниками.

"Мы в этом видим большую эпидемиологическую опасность, потому что, к сожалению, не все граждане понимают сложность ситуации. Мы ждем майских праздников с большой тревогой", - сказала Историк.

Глава управления подчеркнула, что эффективность мер по сдерживанию инфекции в майские праздники можно будет оценить в середине мая.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в свою очередь, предложил проработать введение на период праздников режима транзита транспорта во всех населенных пунктах региона, а дачникам по приезде в загородные дома в первые дни максимально соблюдать режим самоизоляции.

По данным управления Роспотребнадзора, в регионе у порядка 40% жителей заболевание протекает бессимптомно, у 30% - в легкой форме, 15% находятся в состоянии средней тяжести и более чем 9% - в тяжелой форме.

Всего COVID-19 выявлен у 576 жителей области, 56 из них поправились.