Вторая медсестра с коронавирусом скончалась в Ленинградской области

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Ленинградской области скончались еще два пациента с коронавирусом: медсестра из Волосово и пожилой мужчина, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе правительства региона.

Собеседник агентства уточнил, что скончавшийся мужчина - 1939 года рождения.

Как сообщалось, в конце апреля в Ленинградской области была зарегистрирована первая смерть пациента с коронавирусом - скончалась медсестра Гатчинской больницы.

Всего в регионе 1 096 случаев COVID-19.