"Аэрофлот" сократит программу внутренних рейсов в мае

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" сообщил, что в мае сократит программу внутренних рейсов из-за падения спроса в условиях введенных запретов на перелеты.

Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронировать билеты на другие.

Международные перелеты власти России почти полностью запретили с 27 марта из-за коронавируса.

Основной владелец группы S7 Владислав Филев спрогнозировал, что международные авиаперевозки возобновятся только в апреле 2021 года, поскольку будет вторая волна эпидемии. По его оценке, к концу кризиса пассажиропоток российских компаний упадет примерно вдвое, со 120 млн до 60 млн пассажиров в год, и выживут только крупнейшие перевозчики, в том числе S7 и "Аэрофлот".