Песков отказался комментировать публикации о портретах Путина и Сталина в главном храме Минобороны

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что интерьеры строящегося в Кубинке главного храма Вооруженных сил будут украшены мозаикой с портретами Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина.

"Я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности. Я не знаком с планами, с эскизами внутреннего убранства храма", - сказал Песков.

Вопросы об оформлении храма он переадресовал фонду "Воскресение", который курирует строительство, и Министерству обороны.

О мозаиках сообщило издание "МБХ медиа", которое получило фотографии интерьеров храма от одного из подписчиков.

Главный воинский храм России заложили в конце сентября 2018 года, его планировали достроить к 75-летию Победы в 2020 году. Его высота вместе с крестом составит 95 метров. Диаметр барабана главного купола составит 19,45 метров, по году окончания войны. Высота звонницы составит 75 метров. Высота малого купола составит 14,18 метров - война продолжалась 1418 дней и ночей. По предложению министра обороны Сергея Шойгу, в ступени при входе в храм хотели вмонтировать фрагменты малоценного оружия вермахта.

Главный художник-оформитель проекта Василий Нестеренко ранее сообщал, что внутренние стены украсят сценами последних войн с участием России, в том числе афганской, чеченских и сирийской.