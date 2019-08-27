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В убранстве главного храма Минобороны будут картины сражений в Чечне и Сирии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Во внутреннем убранстве строящегося в Кубинке главного храма российской армии будут отражены последние войны, в которых она участвовала, в том числе в Афганистане, Чечне и Сирии, заявил главный художник по оформлению храма, народный художник России Василий Нестеренко. Он рассказал об этом после заседания малого худсовета в Петербурге.

По словам Нестеренко, внутреннее убранство храма будет охватывать все периоды русской военной истории. "Особый упор будет сделан на Великой Отечественной войне, потому что храм будет освящен в память об этой войне. Но ни один этап в нашей военной истории не будет забыт - будет и Северная война, Крымская война, Порт-Артур, войны, которые были после Великой Отечественной - Чечня, Афганистан, Сирия", - сказал он.

Идеи для этого могут быть почерпнуты в соборах Петербурга, добавил Нестеренко.

Участники худсовета посетили несколько петербургских церквей - Святой Живоначальной Троицы Измайловского полка, Спасо-Преображенский собор и Николо-Богоявленский Морской собор. После этого замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов отметил, что члены худсовета убедились, что размещать в храмах знамена русских полков, а также знамена поверженного противника и ключи взятых городов - это "исконно русская традиция".

Главный воинский храм России заложили в конце сентября 2018 года, его планируют достроить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его высота вместе с крестом составит 95 метров. Диаметр барабана главного купола составит 19,45 метров, по году окончания войны. Высота звонницы составит 75 метров, к 75-летию со дня Победы. Высота малого купола составит 14,18 метров - война продолжалась 1418 дней и ночей.

По предложению министра обороны Сергея Шойгу, в ступени при входе в храм вмонтируют фрагменты малоценного оружия вермахта.

Кубинка Минобороны Василий Нестеренко Чечня Сирия Афганистан Андрей Картаполов

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