Главный храм Вооруженных сил РФ откроется в канун Дня Победы

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Открытие главного храма Вооруженных сил РФ, который строится в Подмосковье, планируется на начало мая, сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

"Работы в храме и вокруг него близятся к завершению. Заканчиваются отделочные работы. Устанавливаются мозаики. Выкладываются полы и ступени. Открытие храма намечено перед Днем Победы", - сказал он в интервью, которое опубликовано в воскресенье на сайте газеты "Комсомольская правда".

Булгаков сообщил, что священнослужители храма будут облачены в особые одеяния, подчеркивающие принадлежность культового сооружения к ВС России.

По его словам, храм накануне 75-летия Победы украсят иконы небесных покровителей видов и родов войск.