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В Минздраве оценили ситуацию с потреблением россиянами алкоголя на самоизоляции

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Поступление в наркологические клиники с объявлением режима самоизоляции не увеличилось, а даже незначительно уменьшилось, сообщил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Пандемия коронавируса

"Мы подсчитали, сколько поступало людей за три дня до самоизоляции, и сколько в последние три дня. В наш Московский центр наркологии поступало порядка 200-270 человек за три дня, от 50 до 100 человек в день, и тогда, и сейчас", - сказал Брюн "Интерфаксу" в пятницу.

Он отметил даже "легкое снижение обращаемости - это острые, экстренные госпитализации, которые невозможно отложить, это объективная реальность". Брюн пояснил, что "этих людей привозят в центр на скорой с психозами, тяжелыми абстиненциями с соматическими осложнениями".

"Увеличения нет. Подтвердить, что люди стали больше пить, не можем", - подчеркнул главный нарколог.

Ранее в апреле сообщалось, что режим самоизоляции в Великобритании изменил алкогольные привычки жителей Соединенного Королевства. Газета The Guardian писала, что был проведен опрос, который выявил, что каждый пятый британец с момента введения ограничений стал употреблять большее количество спиртного, чем до них.

Однако, в то же время, каждый третий опрошенный заявил, что, наоборот, сократил или старался сократить употребление алкоголя. Кроме того, 6% респондентов сообщили, что совсем отказались от спиртного.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Евгений Брюн Минздрав коронавирус

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