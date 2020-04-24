В Минздраве оценили ситуацию с потреблением россиянами алкоголя на самоизоляции

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Поступление в наркологические клиники с объявлением режима самоизоляции не увеличилось, а даже незначительно уменьшилось, сообщил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Мы подсчитали, сколько поступало людей за три дня до самоизоляции, и сколько в последние три дня. В наш Московский центр наркологии поступало порядка 200-270 человек за три дня, от 50 до 100 человек в день, и тогда, и сейчас", - сказал Брюн "Интерфаксу" в пятницу.

Он отметил даже "легкое снижение обращаемости - это острые, экстренные госпитализации, которые невозможно отложить, это объективная реальность". Брюн пояснил, что "этих людей привозят в центр на скорой с психозами, тяжелыми абстиненциями с соматическими осложнениями".

"Увеличения нет. Подтвердить, что люди стали больше пить, не можем", - подчеркнул главный нарколог.

Ранее в апреле сообщалось, что режим самоизоляции в Великобритании изменил алкогольные привычки жителей Соединенного Королевства. Газета The Guardian писала, что был проведен опрос, который выявил, что каждый пятый британец с момента введения ограничений стал употреблять большее количество спиртного, чем до них.

Однако, в то же время, каждый третий опрошенный заявил, что, наоборот, сократил или старался сократить употребление алкоголя. Кроме того, 6% респондентов сообщили, что совсем отказались от спиртного.