Число заболевших коронавирусом в России превысило 74 тысячи человек

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Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - За последние сутки в России зарегистрировано еще 5966 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Общее число зараженных по стране достигло 74 588 человек. Суточный прирост составляет +8,7%.

В оперштабе подчеркивают, что 48,9% выявлено активно, то есть симптомов заболевания у этих людей не было.

Новые случаи выявлены в 83 регионах, в Москве - 2612 новых заболевших COVID-19. Всего в столице 39 509 диагнозов.

Новые случаи, в том числе, регистрировались в Московской области (605), Петербурге (215), в Мурманской области (193).

Общее число жертв заболевания по всей стране достигло 681, за сутки умерли еще 66 человек.

Количество выздоровевших составляет 6250. За сутки в России полностью выздоровели 682 человека.