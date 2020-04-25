Депутата Госдумы Калашникова госпитализировали с коронавирусом

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил "Интерфаксу " о том, что проходит лечение от COVID-19.

"Да, я нахожусь в больнице. Лечусь от коронавируса", - сказал он в субботу.

По словам депутата, у него высокая температура, но он не подключен к аппарату ИВЛ.

"Состояние не очень хорошее. Сначала у меня водитель заболел, я от него заразился, - уточнил Калашников. - Он уже неделю как заболел, а я был сразу после этого на карантине, но потом у меня проявилась (болезнь - ИФ), пришлось госпитализировать".

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано еще 5966 случаев инфицирования COVID-19. Общее число зараженных по стране достигло 74 588 человек.